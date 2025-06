Ataques israelenses encurralam liderança do Irã

A liderança do Irã não confirmou se vai participar de uma sexta rodada de negociações ainda sem resultado com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, prevista para domingo em Omã.

A influência regional de Teerã foi enfraquecida pelos ataques de Israel contra seus aliados -- do Hamas, em Gaza, ao Hezbollah, no Líbano, além dos Houthis, no Iêmen, e das milícias no Iraque -- assim como pela expulsão do aliado próximo do Irã, o ditador sírio Bashar al-Assad.

Sanções ocidentais também atingiram as exportações cruciais de petróleo do Irã e a economia passa por uma série de crises, incluindo o colapso da moeda e a inflação galopante, além da escassez de energia e de água.

"Eles não podem retaliar por meio de ninguém. Os israelenses estão desmantelando o império iraniano peça por peça, pouco a pouco... e agora começaram a semear dúvidas internas sobre (a invencibilidade do) regime", disse Sarkis Naoum, especialista regional. "Esse é um grande golpe."

O Ministério das Relações Exteriores do Irã não respondeu aos pedidos de comentários.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, adotou tom desafiador nesta sexta-feira, dizendo que Israel havia iniciado uma guerra e sofreria "um destino amargo".