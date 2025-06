Casa Branca revisa contratos da SpaceX em meio a tensão entre Trump e Musk

Em um email enviado à Reuters, um porta-voz da Casa Branca não respondeu às perguntas sobre os negócios de Musk, apenas afirmou que o "governo Trump está comprometido com um rigoroso processo de revisão de todas as licitações e contratos".

Em uma declaração separada, um porta-voz da Nasa disse que a agência "continuará a trabalhar com nossos parceiros do setor para garantir que os objetivos do presidente no espaço sejam atendidos".

Nem a SpaceX nem as autoridades do Departamento de Defesa responderam aos pedidos de comentários.

Segundo as fontes, o objetivo da revisão é dar ao governo a capacidade de agir rapidamente, caso Trump decida agir contra Musk, que até recentemente era conselheiro sênior do presidente e chefe do Departamento de Eficiência Governamental, o Doge. A revisão é para obter "munição política", disse uma das fontes.

Não estava claro se o governo dos EUA poderia cancelar os contratos existentes de forma legal ou prática, mas a possibilidade levanta preocupações entre especialistas em governança sobre a influência de interesses pessoais e políticos em decisões que afetam os cofres públicos, a segurança nacional e o interesse público.