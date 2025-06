CEO da Boeing cancela participação na Paris Air Show após acidente na Índia

(Reuters) - A Boeing e a GE Aerospace estão reduzindo suas atividades públicas após a queda de uma aeronave da Air India, com o presidente-executivo da fabricante de aviões cancelando sua viagem para a Paris Air Show na próxima semana e a GE adiando um dia do investidor.

Mais de 240 pessoas morreram quando um Boeing 787 da Air India com destino a Londres caiu momentos depois de decolar da cidade de Ahmedabad na quinta-feira, segundo as autoridades, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.

O presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, disse em uma mensagem aos funcionários da empresa na noite de quinta-feira que ele e a chefe da Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, haviam cancelado os planos de participar da Paris Air Show.