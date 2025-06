China pede que G7 pare de "manipular" questões relacionadas a Pequim em sua agenda

PEQUIM (Reuters) - A China alertou os países do G7 nesta sexta-feira contra a "manipulação" de questões relacionadas à segunda maior economia do mundo em sua própria agenda, depois de o grupo ter acusado Pequim de práticas comerciais injustas no ano anterior.

As críticas de Pequim ao G7 e ao que ele representa ocorrem em meio a um aumento na tensão comercial global entre os Estados Unidos e a China neste ano, bem como entre os membros do bloco.

Em comentários antes da cúpula de três dias do G7 no Canadá, marcada para começar no domingo, Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, acusou o grupo de sempre ter mantido uma mentalidade de Guerra Fria.