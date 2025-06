Comandantes e cientistas do Irã são mortos em ataques israelenses

HOSSEIN SALAMI

Salami era o comandante-chefe do Corpo da Guarda Revolucionária de elite do Irã, ou IRGC. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, nomeou Salami, nascido em 1960, como chefe do IRGC em 2019.

MOHAMMAD BAGHERI

Ex-comandante do IRGC, o major-general Bagheri foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã a partir de 2016. Nascido em 1960, Bagheri entrou para a Guarda durante a guerra Irã-Iraque na década de 1980.

AMIR ALI HAJIZADEH

Hajizadeh era chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária. Israel o identificava como figura central responsável por dirigir ataques aéreos contra seu território. Em 2020, Hajizadeh assumiu a responsabilidade pela derrubada de um avião de passageiros ucraniano, que ocorreu pouco depois de o Irã lançar ataques com mísseis contra alvos dos EUA no Iraque em retaliação ao ataque com drone dos EUA que matou Qassem Soleimani.