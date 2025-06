Dissidentes das Farc negam envolvimento em ataque a senador na Colômbia

A principal facção dissidente do antigo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) negou qualquer responsabilidade pelo ataque contra o senador colombiano Miguel Uribe, em uma nota na sexta-feira.

O governo do presidente Gustavo Petro havia dito que as Farc poderiam estar envolvidas no ataque contra o senador e possível candidato presidencial, que permanece hospitalizado em uma unidade de terapia intensiva após ter sido baleado em Bogotá no sábado.

"As unidades das Farc-EP não planejaram, ordenaram ou executaram qualquer ação contra o político em questão", disse o grupo armado em um comunicado.