Equipes de resgate fazem buscas em prédios após acidente aéreo na Índia que deixou mais de 240 mortos

Os residentes que moram nas proximidades disseram que a construção do alojamento para médicos residentes foi concluída há apenas um ano e os prédios não estavam totalmente ocupados.

"Estávamos em casa e ouvimos um som enorme, parecia uma grande explosão. Em seguida, vimos uma fumaça muito escura que envolveu toda a área", disse Nitin Joshi, de 63 anos, que mora na região há mais de 50 anos.

Partes da fuselagem do avião estavam espalhadas pelo prédio em chamas contra o qual ele se chocou. A cauda do avião ficou presa no topo do prédio.

O Wall Street Journal informou na sexta-feira, citando fontes não identificadas, que uma investigação sobre o acidente estava se concentrando em "se a aeronave teve uma perda ou redução no impulso do motor".

