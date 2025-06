Trump diz que EUA sabiam dos planos de Israel para atacar o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao jornal The Wall Street Journal nesta sexta-feira que ele e sua equipe sabiam dos planos de Israel para atacar o Irã.

O jornal disse que, quando perguntado sobre que tipo de aviso os EUA receberam antes do ataque, Trump disse em uma breve entrevista por telefone: "Aviso? Não foi um aviso. Nós sabíamos o que estava acontecendo".

Trump disse que havia conversado com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quinta-feira e que planeja falar com ele novamente nesta sexta. O presidente norte-americano chamou a operação de "um ataque muito bem-sucedido, para dizer o mínimo", disse o The Wall Street Journal.