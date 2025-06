Fuzileiros chegam a Los Angeles em acontecimento raro, com mais protestos esperados nos EUA

Nem os fuzileiros navais nem as tropas da Guarda Nacional que estão em ação na cidade detiveram temporariamente qualquer pessoa, acrescentou o major-general.

"Gostaria de enfatizar que os soldados não participarão de atividades de aplicação da lei", disse ele durante uma reunião.

É incomum que tropas em serviço ativo sejam usadas internamente durante distúrbios civis nos EUA.

A última vez que as Forças Armadas foram usadas em uma ação policial direta foi em 1992, quando o governador da Califórnia na época pediu ao então presidente George H.W. Bush que invocasse a Lei da Insurreição para ajudar a responder aos distúrbios em Los Angeles devido à absolvição dos policiais que espancaram o motorista negro Rodney King.

Um tribunal decidiu na quinta-feira que Trump pode manter seu destacamento de tropas da Guarda Nacional em Los Angeles por enquanto.

A decisão do Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA suspendeu temporariamente uma decisão de um tribunal de primeira instância que bloqueou a mobilização, embora isso não signifique que o tribunal acabará ficando do lado de Trump.