Instalação nuclear iraniana de Natanz foi "significativamente" danificada em ataque, diz porta-voz militar israelense

JERUSALÉM (Reuters) - A principal instalação iraniana de enriquecimento de urânio em Natanz sofreu danos significativos em ataques israelenses realizados nesta sexta-feira, disse o porta-voz militar de Israel, brigadeiro-general Effie Defrin.

Em conversa online com jornalistas, Defrin disse que as Forças Armadas de Israel estão trabalhando de acordo com um plano de ataque gradual e que a operação pode ser longa, sinalizando que mais ataques devem ocorrer.

(Reportagem de Maayan Lubell)