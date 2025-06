Investigação sobre acidente da Air India foca em motor e flaps; Índia ordena verificações na frota 787

Apenas um passageiro sobreviveu e a mídia local informou que até 24 pessoas em terra também morreram quando o avião caiu sobre um alojamento de uma faculdade de medicina durante a hora do almoço. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o número.

Nesta sexta-feira, uma fonte com conhecimento direto do assunto disse à Reuters que a Air India e o governo indiano estavam analisando vários aspectos do acidente, incluindo problemas relacionados à propulsão do motor, aos flaps e ao motivo pelo qual o trem de pouso permaneceu aberto enquanto o avião decolava.

A investigação também está apurando se a Air India teve culpa, inclusive em questões de manutenção, segundo a fonte.

Um possível choque com um pássaro não está entre as principais áreas de foco, disse a fonte, acrescentando que equipes de especialistas antiterrorismo participavam do processo de investigação.

O governo está considerando se deve suspender a frota de Boeing-787 no país durante a investigação, afirmou a fonte. Não houve resposta imediata a pedidos de comentários sobre o assunto da Air India, da Boeing e do Ministério da Aviação.

A Air India possui mais de 30 Dreamliners, incluindo as versões Boeing 787-8 e 787-9. Uma fonte da Air India disse que não houve comunicação do governo até o momento sobre possível suspensão.