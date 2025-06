'Em pânico': iranianos se preparam para mais ataques israelenses

Iranianos reagiram aos ataques israelenses em meio a sentimentos de raiva e medo nesta sexta-feira, com alguns pedindo retaliação, enquanto outros temiam que o conflito significasse mais dificuldades para uma nação desgastada por crises.

Com Teerã e outras cidades abaladas por uma noite de ataques aéreos israelenses, alguns disseram que planejavam partir para a vizinha Turquia, preparando-se para uma escalada após Israel sinalizar que sua operação continuaria "por quantos dias fossem necessários".

"Acordei com uma explosão ensurdecedora. As pessoas da minha rua saíram correndo de suas casas em pânico, estávamos todos apavorados", disse Marziyeh, 39 anos, da cidade de Natanz, que abriga uma das instalações nucleares do Irã e onde foram registradas explosões.