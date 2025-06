Israel atinge instalações nucleares e de mísseis do Irã e parece bloquear retaliação

"Estamos em um momento decisivo na história de Israel", disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em uma mensagem de vídeo gravada.

"Momentos atrás, Israel lançou a Operação Rising Lion, uma operação militar direcionada para reverter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel. Essa operação continuará por tantos dias quantos forem necessários para eliminar essa ameaça."

Ele alertou os israelenses de que eles podem ter que permanecer em abrigos por longos períodos.

Ao mesmo tempo, Israel limitou a capacidade de retaliação do Irã ao enfraquecer seriamente seus aliados do Oriente Médio desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023, assassinando os principais líderes do grupo militante palestino Hamas e do Hezbollah do Líbano.

Cerca de 200 caças israelenses participaram dos ataques, atingindo mais de 100 alvos no Irã, disse o porta-voz militar, general de brigada Effie Defrin.

Ele disse em um briefing online que Israel conseguiu confirmar que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o comandante da Guarda Revolucionária e o comandante do Comando de Emergência do Irã foram todos mortos nos ataques.