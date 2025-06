Israel fecha embaixadas ao redor do mundo após ataque ao Irã

COPENHAGUE/LONDRES (Reuters) - Israel está fechando suas embaixadas em todo o mundo e pediu aos cidadãos que fiquem alertas e não exibam símbolos judaicos ou israelenses em locais públicos, segundo declarações publicadas nos sites das embaixadas nesta sexta-feira, depois que Israel lançou ataques em larga escala contra o Irã.

As declarações afirmam que Israel não fornecerá serviços consulares e o país pede aos cidadãos que cooperem com os serviços de segurança locais caso se deparem com atividades hostis.

Não foi informado o prazo de fechamento das embaixadas. Uma pessoa que atendeu o telefone da embaixada em Berlim não forneceu mais detalhes.