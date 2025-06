Israelenses mantêm calma diante de iminentes ataques retaliatórios do Irã

No último ano, Israel entrou em conflito aberto com Teerã, disparando foguetes em direção ao Irã. Depois que o grupo militante Hamas lançou um ataque surpresa contra comunidades israelenses em outubro de 2023, Israel desmantelou muitos dos aliados do Irã, incluindo o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano.

"O Irã? Esse é o primeiro lugar que precisamos atacar, se você quer saber", disse Aviv, 38 anos, acrescentando que esperava que os ataques levassem à libertação de 53 reféns, em sua maioria israelenses, mantidos pelo Hamas em Gaza.

Em Gaza, que foi reduzida a um terreno baldio pela campanha militar devastadora de Israel, alguns esperavam que o ataque ao Irã pudesse abrir caminho para o fim da guerra no enclave costeiro.

"Esperamos que desta vez os iranianos pressionem por uma solução abrangente", disse Abu Abdallah, um empresário palestino deslocado para o sul de Gaza.

Em Israel, os supermercados e alguns cafés permaneceram abertos, embora algumas empresas tenham optado por manter suas portas fechadas. Pessoas estocaram alimentos e água engarrafada, provocando longas filas nos caixas.

"Minha geladeira está vazia", disse Noah, de 41 anos, enquanto se dirigia a um supermercado. A mãe de dois filhos disse que iria comemorar seu aniversário de casamento com o marido em um hotel.