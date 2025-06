Listagem da JBS nos EUA marca ressurgimento de irmãos Batista

A proeminência deles foi exibida no sábado, quando Wesley Batista, recém-chegado de uma viagem a Paris com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, subiu ao palco para discutir as perspectivas econômicas com o presidente do Banco Central do Brasil e outros importantes executivos do setor bancário.

Batista estava de bom humor e rebateu um pouco do pessimismo de líderes empresariais brasileiros em relação ao governo Lula.

“Temos que olhar as coisas que não estão indo mal também, porque está todo mundo aqui fazendo planos para investir, todo mundo está crescendo", disse ele durante evento no litoral de São Paulo, atraindo aplausos.

Poucos líderes empresariais podem se igualar ao acesso dos irmãos na capital Brasília. A agenda pública de Lula mostra que um ou ambos apareceram ao lado do presidente em pelo menos cinco eventos públicos desde o ano passado.

Eles também realizaram várias reuniões privadas com Lula e seus ministros, segundo duas pessoas com conhecimento das agendas privadas do gabinete.

A JBS disse que suas reuniões com autoridades públicas estão de acordo com seu código de conduta. A assessoria de imprensa da Presidência não respondeu às perguntas sobre as reuniões.