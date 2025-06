"Nós sabíamos de tudo", diz Trump à Reuters sobre ataques de Israel ao Irã

Mais tarde, nesta sexta-feira, duas autoridades norte-americanas disseram que os militares dos EUA ajudaram a derrubar mísseis iranianos em direção a Israel.

INCERTEZA

Resta incerto se a tentativa de Trump de chegar a um acordo com o Irã para interromper o enriquecimento de urânio ainda é viável, com uma sexta rodada de negociações prevista para domingo em Omã, agora em dúvida após os ataques.

Nas conversas com o Irã, Trump tentou persuadi-los a desistir do enriquecimento de urânio e aguardava uma contraproposta de Teerã, que se recusou a desistir do enriquecimento, aparentemente deixando pouco espaço para um acordo.

"Eles querem o enriquecimento. Não podemos ter enriquecimento", disse Trump a jornalistas na segunda-feira.

Com o passar da semana, Trump pareceu cada vez mais resignado com a perspectiva de que Israel atacaria e deu a entender que sabia mais do que estava disposto a falar publicamente.