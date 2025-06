Putin diz a Netanyahu que questões sobre programa nuclear do Irã devem ser resolvidas por diplomacia

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, em conversas telefônicas separadas na sexta-feira, disse ao presidente do Irã que Moscou condena as ações de Israel contra Teerã e afirmou ao primeiro-ministro de Israel que as questões relacionadas ao programa nuclear do Irã só podem ser resolvidas por meio da diplomacia.

Um comunicado do Kremlin informou que Putin disse a Masoud Pezeshkian, do Irã, que a Rússia "condena as ações de Israel tomadas em violação da Carta da ONU" e expressou condolências pelos mortos.

De acordo com a nota, Putin, em sua conversa com Benjamin Netanyahu, de Israel, "enfatizou a importância de um retorno ao processo de conversações e resolução de todas as questões relativas ao programa nuclear do Irã estritamente por meios políticos e diplomáticos".