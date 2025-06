Trump diz a Irã para fazer acordo após Israel atacar alvos nucleares e militares

O preço do petróleo saltou cerca de 8% devido aos temores de ataques retaliatórios mais amplos em uma importante região produtora de petróleo. Mas a empresa nacional de petróleo iraniana disse que as instalações de refino e armazenamento não foram danificadas e continuavam a operar.

Uma fonte de segurança israelense disse que os comandos do Mossad estavam operando nas profundezas da República Islâmica antes do ataque e que a agência de espionagem e os militares israelenses montaram uma série de operações secretas contra o conjunto de mísseis estratégicos do Irã.

Israel também estabeleceu uma base de drones de ataque perto de Teerã, acrescentou a fonte. Os militares disseram que bombardearam as defesas aéreas do Irã, destruindo "dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar".

O Irã afirmou que vários comandantes de alto escalão e seis cientistas nucleares foram mortos, incluindo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, major general Mohammad Bagheri, e o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami.

Ao todo, pelo menos 20 comandantes de alto escalão foram mortos, segundo duas fontes regionais. O chefe da força aeroespacial da Guarda Revolucionária, Amir Ali Hajizadeh, também estaria entre eles.

A principal instalação de enriquecimento nuclear do Irã, em Natanz, sofreu danos significativos, disse o porta-voz militar israelense, general de brigada Effie Defrin, acrescentando que 200 caças israelenses participaram dos ataques, atingindo mais de 100 alvos.