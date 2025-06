Único sobrevivente do acidente da Air India conta que viu pessoas morrendo ao escapar

"O lado oposto da aeronave estava bloqueado pela parede do prédio, então ninguém poderia ter saído de lá."

Viswashkumar sofreu queimaduras e hematomas e foi mantido sob observação, afirmou à Reuters por telefone um funcionário do Hospital Civil de Ahmedabad, solicitando anonimato.

"Sua fuga (...) e sem nenhum ferimento grave, foi nada menos que um milagre. Ele também percebe isso e está um pouco abalado pelo trauma", disse o funcionário.

A polícia disse que algumas pessoas que estavam no alojamento e outras que estavam no solo também morreram no acidente. As equipes de resgate estavam procurando pessoas desaparecidas e partes da aeronave nos prédios carbonizados na sexta-feira para ajudar a descobrir a causa do acidente.

A Air India disse que a investigação levará algum tempo. A fabricante de aviões Boeing afirmou que uma equipe de especialistas está pronta para ir à Índia para ajudar na investigação.

Viswashkumar disse que o avião parecia ter parado no ar por alguns segundos logo após a decolagem e que as luzes verde e branca da cabine foram acesas.