Usina de enriquecimento de urânio do Irã acima do solo em Natanz foi destruída, diz chefe da AIEA

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A usina piloto de enriquecimento de urânio do Irã localizada acima do solo em Natanz foi destruída, disse o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, ao Conselho de Segurança da organização, nesta sexta-feira.

"No momento, as autoridades iranianas estão nos informando sobre ataques a duas outras instalações, a saber, a usina de enriquecimento de combustível de Fordow e a de Isfahan", disse Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ao Conselho de Segurança da ONU.

"Neste momento, não temos informações suficientes além da indicação de que atividades militares também foram realizadas em torno dessas instalações."