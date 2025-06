Ataque israelense mata 35 pessoas em Gaza, muitas em local de ajuda humanitária, dizem médicos

O restante foi morto em ataques separados por todo o enclave, acrescentaram. Não houve nenhum comentário imediato por parte dos militares israelenses ou da GHF sobre os incidentes deste sábado.

A GHF começou a distribuir pacotes de alimentos em Gaza no final de maio, supervisionando um novo modelo de distribuição de assistência que, segundo a ONU, não é imparcial nem neutro.

O Ministério da Saúde de Gaza disse em um comunicado neste sábado que, até o momento, pelo menos 274 pessoas foram mortas e mais de 2.000 ficaram feridas perto de pontos de distribuição de ajuda desde que a GHF começou a operar em Gaza.

O Hamas, que nega acusações israelenses de roubar assistência, acusou Israel de "usar a fome como arma de guerra e transformar os locais de ajuda em armadilhas de morte em massa de civis inocentes".

Mais tarde neste sábado, autoridades de saúde do Hospital Shifa, em Gaza, disseram que o fogo israelense matou pelo menos 12 palestinos que aguardavam a chegada de caminhões de ajuda ao longo da estrada costeira, no norte da Faixa de Gaza, elevando o número de mortos no sábado para pelo menos 35.

Militares israelenses ordenaram que os moradores de Khan Younis e das cidades vizinhas de Abassan e Bani Suhaila, no sul da Faixa de Gaza, deixassem suas casas e seguissem para o oeste, para a chamada zona humanitária, afirmando que trabalhariam com força contra "organizações terroristas" na área.