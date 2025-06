Indianos do Reino Unido fazem vigília após acidente da Air India

Dezenas de membros da comunidade indiana do Reino Unido se reuniram neste sábado em um templo hindu em Londres para uma vigília em homenagem às vítimas do acidente da Air India desta semana, muitas das quais tinham conexões pessoais com o templo.

Líderes das comunidades hindu, sikh, jainista, muçulmana, parsi, zoroastriana e outras ofereceram suas orações, enquanto os presentes, de mãos cruzadas, entoavam cânticos.

Um representante do rei britânico Charles leu uma mensagem em nome dele e ofereceu orações cristãs.