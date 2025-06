Dezenas de milhares de pessoas protestam nos EUA antes de desfile militar de Trump

As comemorações dos 250 anos do Exército dos EUA custarão de US$25 milhões a US$45 milhões, segundo informaram autoridades norte-americanas à Reuters. O montante inclui os custos do próprio desfile, assim como os custos de transporte de equipamentos, alojamento e alimentação das tropas.

Os críticos chamaram o desfile de uma demonstração autoritária de poder que é um desperdício, especialmente porque Trump disse querer cortar gastos em todo o governo.

(Reportagem de Idrees Ali, Phil Stewart, Jeff Mason, Brad Ulery e Tim Reid em Washington e Brad Brooks em Los Angeles; reportagem adicional de Aarthy Somasekhar em Houston e Alyssa Pointer em Atlanta)