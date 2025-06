Esposa de blogueiro queniano busca respostas após morte do marido sob custódia da polícia

"Quando eles chegaram, foram muito gentis. Não foram violentos", disse Nevnine Onyango, que estava presente quando os policiais chegaram, acusando o marido de insultar o "chefe" deles. "Então foi isso que me deu ainda mais confiança."

Na manhã seguinte, um membro da família telefonou com a notícia de que Ojwang, o pai de seu filho de três anos, estava morto.

Na semana que se seguiu, a morte do blogueiro se tornou um ponto de tensão em um país que viveu, há apenas um ano, protestos em massa liderados por jovens, em parte motivados pela indignação com a violência policial generalizada.

Centenas de pessoas saíram às ruas da capital Nairóbi nesta semana; veículos foram incendiados e a polícia respondeu com gás lacrimogêneo. Os manifestantes citaram a morte de Ojwang como prova de que nada havia mudado um ano depois que mais de 60 pessoas foram mortas durante protestos inicialmente provocados por propostas de aumento de impostos.

Ojwang foi preso em Homa Bay, no oeste do Quênia, como parte de uma investigação iniciada por uma denúncia formal do vice-chefe da polícia nacional, Eliud Lagat, segundo a Autoridade Independente de Supervisão da Polícia (IPOA), órgão de fiscalização da polícia financiado pelo governo do Quênia.

Lagat alegou que ele era alvo de informações falsas e maliciosas publicadas na rede social X, segundo a IPOA.