Governo dos EUA determina interrupção da maioria das operações do serviço de imigração em fazendas, hotéis e restaurantes

O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, orientou as autoridades de imigração a suspenderem em grande parte as operações em fazendas, hotéis, restaurantes e frigoríficos, segundo um e-mail interno visto pela Reuters, um funcionário sênior de Trump e uma fonte familiarizada com o assunto.

A ordem para reduzir as investidas do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos veio do próprio Trump, segundo a fonte, e parece controlar uma exigência feita no final de maio pelo principal assessor da Casa Branca, Stephen Miller, para que as operações fossem mais agressivas.

Trump não estava ciente da extensão do esforço de fiscalização e "assim que isso chegou a ele, ele recuou", disse.