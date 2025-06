Índia determina inspeção de jatos Boeing 787 após acidente da Air India

"Também demos a ordem para realizar a vigilância ampliada dos aviões 787. Há 34 em nossa frota indiana", disse o ministro a repórteres em Nova Délhi. "Oito já foram inspecionados e, com urgência imediata, todos eles serão inspecionados."

Ele não disse se funcionários do governo estarão envolvidos nas inspeções.

O Boeing 787-8 Dreamliner, com 242 pessoas a bordo e que tinha como destino o Aeroporto de Gatwick, no Reino Unido, começou a perder altitude segundos após sua decolagem na quinta-feira e explodiu ao atingir edifícios abaixo, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.

A Air India opera 33 Boeing 787s, enquanto a companhia aérea rival IndiGo tem um, de acordo com dados do Flightradar24.

A IndiGo não respondeu a um pedido de comentário.

Em um comunicado, a Air India disse que está atualmente concluindo as verificações de segurança exigidas pelo órgão regulador indiano e acrescentou que "algumas dessas verificações podem levar a um maior tempo de retorno e possíveis atrasos em determinadas rotas de longa distância".