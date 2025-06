Israel ameaça fazer Teerã "queimar" após ataques de retaliação do Irã

Teerã alertou os aliados de Israel que suas bases militares na região também seriam atacadas se eles ajudassem a derrubar mísseis iranianos, segundo a televisão estatal iraniana.

No entanto, 20 meses de guerra em Gaza e um conflito no Líbano no ano passado dizimaram os mais fortes aliados regionais de Teerã, o Hamas, em Gaza, e o Hezbollah, no Líbano, reduzindo suas opções de retaliação.

Estados árabes do Golfo, que há muito desconfiam do Irã, mas temem se tornar alvo em caso de um conflito mais amplo, pediram calma, com os temores de uma possível interrupção das exportações de petróleo da região levando o preço do petróleo bruto a disparar cerca de 7% na sexta-feira.

O general e parlamentar iraniano Esmail Kosari disse que o país está avaliando seriamente a possibilidade de fechar o Estreito de Ormuz, rota por onde é escoado o petróleo do Golfo.

Israel vê o programa nuclear do Irã como uma ameaça à sua existência e disse que o bombardeio foi projetado para evitar os últimos passos para a produção de uma arma nuclear.

Teerã insiste que o programa é totalmente civil, em linha com suas obrigações sob o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), e que não busca desenvolver uma bomba atômica.