Putin fala com Trump e condena ataques de Israel ao Irã, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por 50 minutos neste sábado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenando a operação militar de Israel contra o Irã e expressando preocupação com os riscos de escalada do conflito, informou o Kremlin.

"Vladimir Putin condenou a operação militar de Israel contra o Irã e expressou séria preocupação com uma possível escalada do conflito, que teria consequências imprevisíveis para toda a situação no Oriente Médio", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, a repórteres.

Trump, por sua vez, descreveu os eventos no Oriente Médio como "muito alarmantes", de acordo com Ushakov. No entanto, os dois líderes disseram não descartar um retorno às negociações sobre o programa nuclear do Irã, disse Ushakov.