SAIBA MAIS-O que se sabe sobre o acidente da Air India e sua investigação

Copos e pratos de aço ainda continham restos de comida nas poucas mesas que permaneceram intactas.

Uma forte fumaça de combustível de aviação pairava no ar no local na sexta-feira, enquanto as autoridades usavam guindastes para remover árvores queimadas e destroços.

POSSÍVEIS CAUSAS

Funcionários da Air India e vários investigadores do governo indiano estão no local do acidente desde quinta-feira. Nenhuma descoberta foi divulgada até agora, mas os investigadores estão considerando pelo menos três possíveis causas principais, de acordo com uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Os investigadores estão avaliando se houve problemas relacionados ao empuxo do motor, que é a força que o motor gera para impulsionar a aeronave pelo ar. Também estão analisando possíveis falhas operacionais nos flaps. Equipes antiterrorismo também fazem parte das equipes de investigação.

As autoridades também buscam entender por que o trem de pouso permaneceu aberto por tanto tempo após a decolagem. Um possível impacto com pássaros não é o foco da investigação.