Governo Trump avalia expandir restrições de viagens a mais 36 países, segundo memorando

Em um telegrama diplomático interno assinado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o Departamento de Estado delineou uma dúzia de preocupações sobre os países em avaliação e solicitou ações corretivas.

"O Departamento identificou 36 países de preocupação que podem ser recomendadas suspensão total ou parcial de entrada, caso não cumpram os critérios e requisitos estabelecidos dentro de 60 dias", dizia a comunicação enviada no fim de semana.

O telegrama foi divulgado inicialmente pelo Washington Post.

Entre as preocupações levantadas pelo Departamento de Estado estavam a falta de um governo competente ou cooperativo em alguns dos países mencionados para emitir documentos de identidade confiáveis, segundo o documento. Outra preocupação era a "segurança questionável" dos passaportes desses países.

Os países que poderão sofrer proibição total ou parcial se não resolverem tais questões nos próximos 60 dias são: Angola, Antígua e Barbuda, Benin, Butão, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboja, Camarões, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Djibuti, Dominica, Etiópia, Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Quirguistão, Libéria, Malaui, Mauritânia, Níger, Nigéria, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zâmbia e Zimbábue.

Essa seria uma expansão significativa da proibição que entrou em vigor este mês. Os países afetados foram Afeganistão, Myanmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.