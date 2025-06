Homem que atirou contra dois parlamentares de Minnesota segue foragido; buscas continuam

O atirador já havia disparado contra e ferido outro parlamentar democrata, o senador estadual John Hoffman, e sua esposa Yvette, na casa deles, a poucos quilômetros de distância, segundo as autoridades.

A senadora democrata Amy Klobuchar, de Minnesota, disse na manhã deste domingo que as autoridades acreditam que o suspeito ainda está no Meio-Oeste dos Estados Unidos, e que um alerta foi emitido para o Estado vizinho de Dakota do Sul.

"Claramente, isso é politicamente motivado", afirmou ela, notando que toda a delegação parlamentar do Estado -- republicanos e democratas -- emitiu uma declaração conjunta condenando os ataques.

O suspeito deixou para trás um veículo estacionado em frente à casa de Hortman, no subúrbio de Minneapolis, que se assemelhava a uma viatura policial, com luzes piscando, e que continha um "manifesto" e uma lista de alvos com nomes de outros políticos e instituições, segundo autoridades.

As autoridades não haviam identificado publicamente um motivo específico até a noite de sábado.

Boelter tem ligações com ministérios evangélicos e afirmava ser especialista em segurança com experiência na Faixa de Gaza e na África, segundo publicações online e registros públicos analisados pela Reuters.