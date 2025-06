Israel e Irã bombardeiam um ao outro; Trump diz que pode acabar "facilmente" com conflito

Sirenes soaram por Israel após as 16h deste domingo, no horário local, no primeiro alerta desse tipo à luz do dia, e novas explosões puderam ser ouvidas em Tel Aviv.

No Irã, imagens da capital mostram o céu noturno iluminado por um enorme incêndio em um depósito de combustível após Israel iniciar ataques contra o setor de petróleo e gás do Irã -- aumentando os riscos para a economia global e o funcionamento do Estado iraniano.

O Irã não divulgou um número total de mortos, mas informou que 78 pessoas foram mortas na sexta-feira e muitas outras morreram desde então, incluindo em um único ataque que matou 60 pessoas no sábado, metade delas crianças, em um prédio de 14 andares que foi completamente destruído em Teerã.

Israel lançou a "Operação Leão em Ascensão" com um ataque surpresa na manhã de sexta-feira que eliminou o alto escalão do comando militar do Irã e danificou suas instalações nucleares, afirmando que a campanha continuará a escalar nos próximos dias. O Irã prometeu "abrir os portões do inferno" em retaliação.

O Exército israelense alertou os iranianos que vivem perto de instalações militares a se retirarem.

"O Irã pagará um preço alto pelo assassinato de civis, mulheres e crianças", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de uma sacada com vista para apartamentos destruídos na cidade de Bat Yam, onde seis pessoas foram mortas.