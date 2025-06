Manifestantes saem às ruas no sul da Europa para protestar contra turismo excessivo

Sob a bandeira da aliança SET -- Sud d'Europa contra la Turistització, ou "Sul da Europa contra a Turistificação", em catalão -- manifestantes se uniram a grupos em Portugal e na Itália, argumentando que o turismo descontrolado está fazendo os preços dos imóveis dispararem e forçando moradores a deixarem seus bairros.

Barcelona, uma cidade de 1,6 milhão de habitantes, atraiu 26 milhões de turistas no ano passado.

As autoridades da cidade do nordeste da Espanha disseram que cerca de 600 pessoas se juntaram à manifestação no local, algumas disparando pistolas de água, soltando fumaça colorida e colando adesivos com a frase "autodefesa do bairro, turistas vão para casa" em vitrines de lojas e hotéis.

Em frente a um hotel, um funcionário exaltado confrontou os manifestantes dizendo que estava "apenas trabalhando" e que não era o dono do estabelecimento.

Houve manifestações semelhantes em outras partes da Espanha, incluindo Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián e Granada. Na Itália, os protestos ocorreram em cidades como Gênova, Nápoles, Palermo, Milão e Veneza.

A expectativa é de que os gastos com viagens internacionais na Europa aumentem 11% este ano, chegando a US$838 bilhões, com Espanha e França entre os países que devem receber números recordes de turistas.