Netanyahu diz que mudança de regime no Irã pode ser resultado dos ataques de Israel

Por Michael Martina e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - A mudança de regime no Irã pode ser resultado dos ataques militares de Israel ao país, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo à Fox News, afirmando que Israel fará o que for necessário para eliminar a "ameaça existencial" representada por Teerã.

Israel lançou a "Operação Leão em Ascensão" com um ataque surpresa que eliminou o alto escalão do comando militar do Irã e danificou instalações nucleares, afirmando que a investida seguirá aumentando nos próximos dias. O Irã prometeu "abrir os portões do inferno" em retaliação.