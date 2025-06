Trump vetou plano israelense para matar líder supremo do Irã, dizem autoridades dos EUA

Segundo eles, os israelenses relataram ter tido a oportunidade de matar o principal líder iraniano, mas Trump rejeitou o plano.

As autoridades não disseram se foi o próprio Trump quem transmitiu a mensagem, mas ele tem se comunicado com frequência com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Questionado sobre a reportagem da Reuters, Netanyahu, em entrevista neste domingo ao programa "Special Report With Bret Baier", do canal Fox News, disse: "Há tantos relatos falsos de conversas que nunca aconteceram, e eu não vou entrar nisso."

"Mas eu posso dizer que, eu acho que faremos o que precisamos fazer. E acho que os Estados Unidos sabem o que é bom para os Estados Unidos", disse Netanyahu.

(Reportagem adicional de Michelle Nichols)