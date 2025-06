Airbus recebe pedido da Arábia Saudita enquanto disputa franco-israelense abala Paris Airshow

PARIS (Reuters) - A Airbus recebeu um pedido de US$3,5 bilhões da AviLease, da Arábia Saudita, no dia de abertura da Paris Airshow, nesta segunda-feira, enquanto uma disputa diplomática eclodia sobre a decisão da França de fechar quatro estandes israelenses por exibirem armas.

Os representantes esperam que a edição deste ano da maior feira de aviação do mundo tenha menos vendas do que o normal, em parte devido ao acidente mortal de um Boeing 787 da Air India na semana passada e também porque a Boeing fechou negócios durante a recente viagem do presidente dos EUA, Donald Trump, pelo Oriente Médio.

Mas a Airbus parece estar pronta para fechar uma série de vendas em seu próprio território, e o interesse na parte de defesa da feira é grande, já que a Europa aumenta os gastos militares e o conflito entre Israel e o Irã se intensifica.