Ataques com mísseis iranianos testam resiliência israelense

Por Alexander Cornwell e Crispian Balmer

TEL AVIV/JERUSALÉM (Reuters) - Quatro dias após o início da guerra com o Irã, os israelenses estão abalados e ansiosos, mas permanecem resilientes, ainda apoiando a decisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de enfrentar um inimigo de longa data.

Netanyahu ordenou um ataque surpresa contra o Irã nas primeiras horas de sexta-feira, no horário local, prometendo acabar com as ambições nucleares de Teerã, que, segundo ele, representam uma ameaça existencial ao seu país.