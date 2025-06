Chefe de direitos humanos da ONU pede que EUA não usem força militar em protestos contra Trump

GENEBRA (Reuters) - O chefe de direitos humanos da ONU pediu na segunda-feira que as autoridades dos Estados Unidos respeitem o direito de reunião pacífica e se abstenham de usar a força militar no contexto de grandes protestos contra as ações do presidente Donald Trump.

"Exorto as autoridades a respeitarem o direito à reunião pacífica e a defenderem os direitos humanos na aplicação da lei, inclusive abstendo-se de recorrer à força militar quando as autoridades civis forem capazes de manter a ordem pública", disse Volker Turk ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, em um amplo discurso de abertura.

Seus comentários foram feitos depois que Trump enviou fuzileiros navais dos EUA a Los Angeles para enfrentar manifestantes como parte de um raro uso de força militar para apoiar a polícia.