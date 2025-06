Em busca de unidade, G7 se reúne em meio à escalada dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio

Mas além do sereno e pitoresco cenário montanhoso, eles enfrentam desafios. Os primeiros cinco meses do segundo mandato de Trump alteraram a política externa em relação à Ucrânia, aumentaram a ansiedade sobre seus laços mais próximos com a Rússia e resultaram em tarifas comerciais sobre os aliados dos EUA.

Com a escalada do conflito entre Israel e Irã, que está elevando os preços globais do petróleo, a cúpula no Canadá é vista como um momento vital para tentar restaurar uma aparência de unidade entre as potências democráticas.

"O objetivo mais importante será que as sete maiores nações industriais do mundo cheguem a um acordo e tomem medidas", disse o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, antes de participar de seu primeiro G7.

Isso não será fácil. Após anos de consenso, os aliados tradicionais têm se esforçado para manter Trump engajado e manter a unidade.

O Canadá abandonou qualquer esforço para adotar um comunicado amplo e abrangente para evitar a repetição de uma cúpula de 2018 em Quebec, quando Trump instruiu a delegação dos EUA a retirar sua aprovação do comunicado final depois de sair.

Em vez disso, Ottawa buscou obter consenso para uma declaração da presidência do grupo que resume as principais discussões e seis outras declarações pré-negociadas sobre questões como imigração, inteligência artificial e incêndios florestais.