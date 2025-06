Irã diz que Parlamento prepara projeto de lei para deixar tratado de não proliferação nuclear

DUBAI (Reuters) - Parlamentares iranianos estão preparando um projeto de lei que pode levar Teerã a sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, disse o Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, ao mesmo tempo em que reiterou a posição oficial de Teerã contra o desenvolvimento de armas nucleares.

"À luz dos recentes acontecimentos, tomaremos uma decisão apropriada. O governo tem que fazer cumprir os projetos de lei do Parlamento, mas essa proposta está apenas sendo preparada e nós a coordenaremos nos estágios posteriores com o Parlamento", disse o porta-voz do ministério, Esmaeil Baghaei, quando perguntado em uma coletiva de imprensa sobre a possibilidade de Teerã deixar o TNP.

O TNP, que o Irã ratificou em 1970, garante aos países o direito de buscar energia nuclear civil em troca da exigência de que renunciem às armas atômicas e cooperem com o órgão de vigilância nuclear da ONU, a AIEA.