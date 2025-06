Irã pede a Trump que faça Israel parar com guerra; Netanyahu fala em "caminho para a vitória"

Antes do amanhecer desta segunda-feira, mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e Haifa, matando pelo menos oito pessoas e destruindo casas. As autoridades israelenses disseram que um total de sete mísseis disparados durante a noite caíram em Israel. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas.

A Guarda Revolucionária do Irã disse que o último ataque empregou um novo método que fez com que os sistemas de defesa de várias camadas de Israel se atingissem mutuamente para que os mísseis pudessem passar.

"O arrogante ditador de Teerã tornou-se um assassino covarde que tem como alvo a frente civil de Israel para deter as IDF", disse o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.

"Os moradores de Teerã pagarão o preço, e logo."

Os preços globais do petróleo subiram na sexta-feira com a perspectiva de que o conflito interrompesse os suprimentos do Golfo. Os preços diminuíram um pouco nesta segunda-feira, sugerindo que os operadores acreditam que as exportações poderão ser poupadas, apesar dos ataques israelenses que atingiram alvos domésticos de petróleo e gás iranianos.

Ainda assim, a morte repentina de tantos comandantes militares iranianos e a aparente perda de controle do espaço aéreo podem ser o maior teste para a estabilidade do sistema de governo clerical do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979.