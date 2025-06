Israel fica furioso após fechamento de estandes em evento do setor aéreo em Paris

"Os franceses estão se escondendo atrás de considerações supostamente políticas para excluir as armas ofensivas israelenses de uma exposição internacional -- armas que competem com as indústrias francesas".

O presidente da IAI, Boaz Levy, disse que as paredes divisórias pretas lembravam "os dias sombrios em que os judeus eram separados da sociedade europeia".

Dois políticos republicanos dos EUA que participaram do evento do setor aéreo também criticaram a medida francesa.

Falando com os repórteres, a governadora republicana dos EUA, Sarah Huckabee Sanders, descreveu a decisão como "bastante absurda", enquanto a senadora republicana Katie Britt a criticou como "míope".

O gabinete do primeiro-ministro francês não retornou imediatamente um pedido de comentário.

Meshar Sasson, vice-presidente sênior da Elbit Systems, acusou a França de tentar impedir a concorrência, apontando para uma série de contratos que a Elbit ganhou na Europa.