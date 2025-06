Mísseis iranianos atingem Tel Aviv e Haifa; Israel alerta para resposta dura

Os perigos de uma escalada ainda maior pairavam sobre uma reunião de líderes do G7 no Canadá, com o presidente dos EUA, Donald Trump, expressando esperança no domingo de que um acordo poderia ser feito, mas nenhum sinal de que a luta diminuiria em um quarto dia de guerra.

A estabilidade geopolítica no Oriente Médio já estava prejudicada pelos efeitos colaterais da guerra de Gaza entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

No total, 24 pessoas em Israel foram mortas até agora nos ataques com mísseis iranianos, todas elas civis.

O número de mortos no Irã chegou a pelo menos 224, com civis representando 90% das vítimas, informou um porta-voz do Ministério da Saúde iraniano.

A mídia estatal iraniana noticiou que o hospital Farabi e áreas vizinhas na província ocidental de Kermanshah foram atingidos por um ataque com mísseis, causando sérios danos materiais.

Em Israel, operações de busca e resgate estavam em andamento em Haifa, onde cerca de 30 pessoas ficaram feridas, segundo os serviços de emergência, enquanto dezenas de socorristas corriam para as zonas de ataque. Incêndios foram vistos em uma usina de energia perto do porto.