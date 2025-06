Polícia dos EUA prende suspeito Vance Boelter por tiros em parlamentares de Minnesota

Por Nathan Layne e Tom Polansek

MINEÁPOLIS (Reuters) - Uma grande caçada de dois dias terminou no domingo com a prisão de Vance Boelter, de 57 anos, por supostamente ter matado uma parlamentar democrata do Estado norte-americano do Minnesota e seu marido enquanto se passava por policial, disse o governador Tim Walz.

Boelter supostamente matou a tiros Melissa Hortman, a principal democrata na Câmara de Minnesota, e seu marido, Mark, na casa deles no sábado -- um crime que o governador Tim Walz caracterizou como um "assassinato com motivação política".