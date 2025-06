Trump deixará cúpula do G7 mais cedo devido à situação no Oriente Médio

Por John Irish e Jarrett Renshaw e Andreas Rinke

KANANASKIS, Canadá (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está deixando a cúpula do Grupo dos Sete no Canadá um dia antes devido à situação no Oriente Médio, disse a Casa Branca nesta segunda-feira.

O G7 tem lutado para encontrar unidade em relação aos conflitos na Ucrânia e entre Israel e Irã, enquanto Trump expressou abertamente apoio ao presidente russo, Vladimir Putin, e impôs tarifas a muitos dos aliados presentes.