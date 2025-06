Ataque israelense atingiu diretamente usina iraniana subterrânea de Natanz, diz AIEA

No entanto, nesta terça-feira, a AIEA afirmou no X: "Com base na análise contínua de imagens de satélite de alta resolução coletadas após os ataques de sexta-feira, a AIEA identificou elementos adicionais que indicam impactos diretos nas salas de enriquecimento subterrâneas em Natanz".

A agência disse que não houve "nenhuma mudança a ser relatada" nas outras duas importantes instalações nucleares do Irã, Isfahan e Fordow.

Grossi declarou na segunda-feira que tinha pouco ou nenhum dano aparente em Fordow, onde o Irã enriquece urânio até 60%, próximo ao grau de 90% para armas, em uma usina escavada profundamente em uma montanha.

No complexo nuclear de Isfahan, várias instalações foram destruídas, incluindo a usina do Irã que converte urânio em uma forma na qual ele poderia ser alimentado em centrífugas para enriquecimento, informou a AIEA.

(Reportagem de Francois Murphy)