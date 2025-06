Avaliação negativa do governo é de 40,4% e desaprovação de Lula fica em 52,9%, diz CNT/MDA

Segundo a pesquisa, caso ambos fossem candidatos, Lula teria 31,7% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Bolsonaro ficaria com 31,1%. Ciro Gomes (PDT) aparece com 10,2%, seguido pelos governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 4,8%; de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,4%, e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 3,3%.

Em um eventual segundo turno, Bolsonaro teria 43,9% contra 41,4% de Lula, um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos percentuais.

Com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos) no lugar de Bolsonaro, Lula tem 30,5%, Tarcísio soma 18,3%, Ciro aparece com 14,6%, seguido de Ratinho Jr (8,1%), Caiado (4,1%) e Zema (4%).

Em um segundo turno, Lula e Tarcísio aparecem em empate técnico, com o petista à frente somando 41,1% e o governador com 40,4%

No caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, ser o candidato do campo bolsonarista, Lula fica com 31,6%, Ciro soma 14,1% e Eduardo aparece com 13,6%, seguido por Ratinho Jr. (9%), Zema e Caiado (5,9% cada).

Se a candidata bolsonarista for a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula fica com 31,2%, Michelle soma 20,4%, Ciro aparece com 12,5% e Ratinho Jr. (7,7%), Zema (5,2%) e Caiado (5,1%) completam a lista.