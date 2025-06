Cade aprova acordo entre BRB e Banco Master

SÃO PAULO (Reuters) - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu pela aprovação, sem restrições, do acordo entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, conforme ato de concentração publicado no site do órgão regulador nesta terça-feira.

A aprovação pelo Cade torna-se definitiva após 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)