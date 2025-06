Comunicado do G7 expressa apoio a Israel e chama Irã de fonte de instabilidade

WASHINGTON (Reuters) - O Grupo dos Sete países expressou apoio a Israel e rotulou seu rival Irã como uma fonte de instabilidade no Oriente Médio, em um comunicado emitido no final da segunda-feira que pedia paz e estabilidade na região.

A guerra aérea entre Irã e Israel -- que começou na sexta-feira, quando Israel atingiu o Irã com ataques aéreos -- aumentou os alarmes em uma região que já estava no limite desde o início do ataque militar de Israel a Gaza em outubro de 2023.

"Afirmamos que Israel tem o direito de se defender. Reiteramos nosso apoio à segurança de Israel", disseram os líderes do G7 no comunicado.